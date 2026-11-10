Die Weichen für einen Zusammenschluss wurden bereits im Laufe dieses Jahres gestellt. So liege die operative Führung des Departements IT-Management und Value Streams der BEKB sowie von Aity bereits seit Juli bei Markus Schwab. Er werde auch die neue Organisation leiten, während die konkrete organisatorische Ausgestaltung und künftige Zusammenarbeit im Laufe des Jahres 2027 gemeinsam erarbeitet würden.