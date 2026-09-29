Die Erhöhung der Langfristratings würden die stabile Rentabilität, eine solide Kapitalausstattung wie auch die Stütze des Kanton Bern als Mehrheitseigentümer reflektieren, teilte Moody's am Dienstag mit. Zugleich würden aber auch die regionalen Risiken sowie solche aus der Konzentration auf Wohnimmobilien im Kreditportfolio der Bank berücksichtigt.