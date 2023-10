Hinweise auf eine Verbindung zu dem Gaza-Konflikt lägen zunächst nicht vor, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Montagabend. Der mutmassliche Täter habe angegeben, von der Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS) inspiriert worden zu sein. Er sei flüchtig. «Gehen Sie nach Hause und bleiben Sie zu Hause, solange die Bedrohung noch besteht», sagte der Sprecher. Schwedens Justizminister Gunnar Strömmer sagte der Nachrichtenagentur Reuters, man stehe in Kontakt mit den belgischen Behörden. Nach Koran-Verbrennungen in Schweden hatte die Regierung in Stockholm auch vor Angriffen im Ausland gewarnt.