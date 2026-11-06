König Philippe: Parteien zu Kompromissen bereit

Im Anschluss an die Audienz teilte der Palast weiter mit, die Gespräche des Königs mit den Parteivorsitzenden hätten ergeben, dass alle fünf Parteien die Haushaltsverhandlungen so schnell wie möglich abschliessen wollten. Der Monarch habe zudem die formelle Zusicherung erhalten, dass die Parteien zu Zugeständnissen bereit seien, um eine Einigung innerhalb der Regierung zu ermöglichen.