Gleichzeitig plant Bell in Basel Investitionen in Höhe eines tiefen dreistelligen Millionenbetrags. Bis Ende 2032 sollen die Aktivitäten am bisherigen Hauptsitz an der Elsässerstrasse an den Standort in Richtung Flughafen verlagert und dort gebündelt werden. Tschanz will das Projekt als Konzernchef bis zum Abschluss begleiten. «Ich will nicht etwas aufs Gleis bringen und dann wegspringen», sagte er.