Zuletzt wurden weitere Ermittlungen gegen den früheren Immobilienmilliardär bekannt. Dabei geht es unter anderem um Zahlungen für einen Fuhrpark und Aufenthalte in einem Luxus-Chalet am Arlberg sowie um den Verdacht, Unterschriften von Signa-Investoren nachträglich auf einem Gesellschafterbeschluss eingefügt zu haben.