Der Branchenverband en2x betonte, dass die in ihm organisierten Tankstellengesellschaften die Steuersenkung - wie angekündigt - vom ersten Moment weitergegeben hätten: «Ohne den Tankrabatt wären die Tankstellenpreise seit Anfang Oktober an ihren Stationen zu jedem Zeitpunkt 17 Cent je Liter höher», sagte ein Sprecher. «Wir können allerdings keine Aussage zum deutschen Gesamtmarkt von rund 14.000 Tankstellen treffen, von dem unsere Mitglieder rund die Hälfte vertreten.» Zudem seien - unabhängig vom Rohölpreis - die Einkaufspreise für Kraftstoffe am Weltmarkt zuletzt gestiegen. Das sei schon bei der Einführung der Tankrabatte im Sommer 2022 und im Frühjahr 2026 so gewesen.