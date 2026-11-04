Benzinpreis seit Wochen im Rückwärtsgang

Der Preis für E10 ist seit einigen Wochen im Rückwärtsgang. Der bundesweite Tagesdurchschnitt - da er alle Preise aus 24 Stunden enthält, ist er aussagekräftiger aber auch höher als die niedrigen Vormittagspreise, lag am Dienstag für Benzin bei 2,041 Euro. Das waren 4,3 Cent weniger als eine Woche zuvor. Blickt man bis zum 13. Oktober zurück, sind es sogar 11 Cent. Günstiger als aktuell war E10 zuletzt im Juli.