An den internationalen Rohölmärkten hat sich die Lage in den letzten Tagen kontinuierlich entspannt. So lag der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent am Freitag noch bei gut 97 US-Dollar, nachdem er vor Wochenfrist noch bei 118 Dollar notiert hatte. Zur Beruhigung trugen nicht zuletzt Hoffnungen bei, dass der deutliche Wahlsieg der Demokraten in den US-Zwischenwahlen die Bemühungen zur Beendigung des Kriegs im Nahen Osten beschleunigen könnte.