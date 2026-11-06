Innert Wochenfrist ist der vom TCS ermittelte Durchschnittspreis für Bleifrei 95 damit um 12 Rappen oder knapp 6 Prozent gesunken. Ein Liter Bleifrei 98 hat sich im Vergleich zum Stand von vergangener Woche ebenfalls durchschnittlich um 12 Rappen auf 2,10 Franken verbilligt.
Geringer fällt der Preisrückgang laut den neuen TCS-Zahlen für einen Liter Diesel aus: Dieser ist nur um 6 Rappen auf 2,34 Franken gesunken.
An den internationalen Rohölmärkten hat sich die Lage in den letzten Tagen kontinuierlich entspannt. So lag der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent am Freitag noch bei gut 97 US-Dollar, nachdem er vor Wochenfrist noch bei 118 Dollar notiert hatte. Zur Beruhigung trugen nicht zuletzt Hoffnungen bei, dass der deutliche Wahlsieg der Demokraten in den US-Zwischenwahlen die Bemühungen zur Beendigung des Kriegs im Nahen Osten beschleunigen könnte.
Veränderungen am Ölmarkt schlagen sich meist mit einiger Verzögerung an den Schweizer Zapfsäulen nieder. Zu den steigenden Preisen hatte in den vergangenen Wochen aber auch der anhaltend tiefe Wasserstand des Rheins beigetragen, der den Transport in die Schweiz stark verteuerte. Von dieser Seite gab es allerdings keine Entspannung: der Pegelstand ist weiter gesunken.
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(AWP)