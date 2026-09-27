Eni verfügt landesweit über rund 3847 Tankstellen, von denen etwa drei Viertel dem Konzern gehören oder von ihm betrieben werden. Die übrigen Stationen werden von Vertragspartnern unter den Marken Eni und Enilive geführt. Für diese Betreiber kann die kurzfristige Preissenkung ebenfalls zum Problem werden, da sie einen Teil ihrer Bestände bereits zu höheren Preisen eingekauft haben. Eni kündigte an, die daraus entstehenden Kosten auszugleichen.