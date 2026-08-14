Der Durchschnittspreis für einen Liter Bleifrei 95 liegt laut am Freitag publizierten Angaben des Touring Club Schweiz (TCS) neu bei 1,97 Franken nach 1,94 Franken am vergangenen Samstag. Bleifrei 98 verteuerte sich in dieser Zeit auf 2,08 Franken von 2,05 Franken. Diesel kostet im Schnitt sogar 2,22 Franken je Liter, nach zuvor 2,14 Franken.