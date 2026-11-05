Der Gesamtumsatz des Unternehmens mit Sitz in Basel stieg gemäss Mitteilung vom Donnerstag um 34 Prozent auf 1,89 Milliarden US-Dollar. Davon entfielen rund 1,4 Milliarden auf Brukinsa, dessen Verkäufe ebenfalls um 34 Prozent zunahmen. Allein in den USA setzte BeOne mit dem Medikament gut 1 Milliarde Dollar um, ein Plus von 36 Prozent.