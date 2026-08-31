BeOne baut US-Produktion aus

Mit dem Ausbau in New Jersey werde BeOne rund 120 Vollzeitjobs schaffen und die Investitionen in den USA auf insgesamt über eine Milliarde Dollar ausweiten. Derzeit beschäftigt die Gesellschaft mit Hauptsitz in Basel laut den Angaben mehr als 2000 Mitarbeitende in den USA und weltweit gesamthaft über 12'000 Angestellte.