Beentzen an der Börse zuletzt 35 Millionen Euro wert

Der unter anderem für Berentzen Apfelkorn und Puschkin Vodka bekannte deutsche Anbieter sprach sich für das Angebot aus. Der angebotene Preis entspreche einem Niveau, das seit mehr als zwei Jahren nicht mehr erreicht worden sei - und liege um 68 Prozent über dem Durchschnittskurs der vergangenen drei Monate. Nach Bekanntwerden des Übernahmeangebots ging es für die Aktie auf der Handelsplattform Tradegate gegenüber dem Xetra-Schluss von vor dem Wochenende um über ein Fünftel nach oben.