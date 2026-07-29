Der Bergbaukonzern Rio Tinto hat im ersten Halbjahr dank gestiegener Rohstoffpreise wie etwa für Kupfer deutlich mehr Gewinn erzielt. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kletterte um 28 Prozent auf 14,8 Milliarden US-Dollar, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Unter dem Strich stieg der Gewinn noch deutlicher um 47 Prozent auf rund 6,7 Milliarden Dollar (knapp 5,9 Mrd Euro). Analysten hatten bei beiden Kennziffern weniger erwartet. Der Umsatz kletterte um 15 Prozent auf rund 31 Milliarden Dollar.