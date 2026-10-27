Unter den Top Ten fanden sich auch alte Bekannte wie Zhong Shanshan, Gründer der Trinkwassermarke Nongfu Shanquan und jahrelanger Spitzenreiter des Rankings. Auf Platz zwei gehörte er laut «Hurun» zu jenen, die mit einem Minus von 23 Prozent gegenüber dem Vorjahr Vermögen verloren hatten. Insgesamt erfasste das Hurun-Forschungsinstitut in der 28. Ausgabe seiner Reichenliste 1.529 Personen mit einem Vermögen von ungefähr 740 Millionen US-Dollar. Shenzhen, Shanghai und Peking waren die Städte mit den meisten Superreichen./jon/DP/mis