Wegen eines Cyber-Angriffs sind in mehreren Londoner Kliniken Operationen verschoben worden. Auch Bluttransfusionen seien nicht möglich gewesen, berichtete die Fachzeitschrift «Health Service Journal» (HSJ) am Dienstag unter Berufung auf interne Nachrichten des Gesundheitsdiensts NHS. Grund sei ein «schwerer IT-Vorfall» bei einem Pathologie-Dienstleister. Einige Verfahren und Operationen seien an andere Anbieter weitergeleitet worden, hiess es weiter.