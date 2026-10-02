Am Freitagabend berichtete UKMTO über einen weiteren Vorfall in der Strasse von Hormus. Der Kapitän eines Tankers habe gemeldet, dass das Schiff während der Ausfahrt aus der Meerenge von einem unbekannten Geschoss getroffen worden sei. Dies habe zu einem kleinen Brand und einem Stromausfall an Bord geführt. Der Brand sei inzwischen wieder gelöscht, das Schiff setze seine Fahrt fort, hiess es weiter.