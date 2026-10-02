Der Vorfall ereignete sich den Angaben zufolge am Donnerstagabend (Ortszeit). Bisher hat niemand den Angriff für sich reklamiert.
Am Freitagabend berichtete UKMTO über einen weiteren Vorfall in der Strasse von Hormus. Der Kapitän eines Tankers habe gemeldet, dass das Schiff während der Ausfahrt aus der Meerenge von einem unbekannten Geschoss getroffen worden sei. Dies habe zu einem kleinen Brand und einem Stromausfall an Bord geführt. Der Brand sei inzwischen wieder gelöscht, das Schiff setze seine Fahrt fort, hiess es weiter.
In der für den weltweiten Energiehandel wichtigen Strasse von Hormus kam es zuletzt regelmässig zu Beschuss. Der Iran blockiert im Konflikt mit den USA mit Angriffen auf Schiffe den Verkehr durch die für den globalen Handel mit Öl, Gas und Dünger wichtige Meerenge weitestgehend. Auch das US-Militär hatte zivile iranische Schiffe attackiert./gma/DP/he
(AWP)