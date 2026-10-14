Der Schweizer Finanzplatz bleibt für Kriminelle attraktiv. Das zeigt der am Mittwoch veröffentlichte «National Risk Assessment»-Bericht der interdepartementalen Koordinationsgruppe (KGGT). Das Schweizer Abwehrdispositiv sei insgesamt solide, müsse sich aber stetig an die neuen technologischen Methoden der Täter anpassen, bilanziert der Bericht. Um das Land künftig besser vor Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung zu schützen, richtet das Gremium acht konkrete Empfehlungen an den Bundesrat.