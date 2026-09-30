Rohölexporte arabischer Länder am Persischen Golf erreichen einem Bericht des Datenanbieters Kpler zufolge Grössenordnungen wie vor Ausbruch des Iran-Kriegs. Rohölausfuhren durch die Strasse von Hormus lägen im Wochendurchschnitt zuletzt sogar leicht über Vergleichswerten vor Ausbruch der Angriffe in der Meerenge, heisst es in einem Bericht, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.