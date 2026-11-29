Starlink wird auch in der Ukraine eingesetzt

Starlink-Systeme werden auch im Ukraine-Krieg eingesetzt. Sie waren für die ukrainischen Streitkräfte besonders zu Beginn des Krieges im Februar 2022 wichtig, nachdem die russischen Angreifer herkömmliche Telekommunikations-Infrastruktur zerstört hatten. In den vergangenen Wochen beklagte die Ukraine wiederholt Drosselungen des Satellitennetzwerks. Während der genaue Hintergrund unklar ist, gelten die Beschränkungen als Mittel der USA, Druck auf die Ukraine für mögliche Zugeständnisse auszuüben.