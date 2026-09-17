In dem Gespräch mit dem Portal hatte Trump auch eine «grosse Entscheidung» im festgefahrenen Iran-Krieg angekündigt - ohne dabei zeitlich konkret zu werden. Es gehe darum, ob es Vernichtung geben werde oder nicht. Wen er genau damit meinte, sagte Trump nicht. «Axios» bezog das in dem Bericht auf die iranische Führung. Trump hatte in der Vergangenheit in dem Konflikt immer wieder mit Vernichtung gedroht.