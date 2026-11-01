Drei weitere Palästinenser seien bei einem anderen Angriff israelischer Truppen westlich der Stadt Gaza getötet worden, darunter auch ein Minderjähriger. Insgesamt seien seit dem Morgengrauen zehn Palästinenser im Gazastreifen bei Angriffen ums Leben gekommen. Zu den weiteren zwei Toten meldete Wafa keine weiteren Details. Die israelische Armee teilte auf Anfrage mit, man habe «mehrere Mitglieder bewaffneter Gruppen im Norden und Süden des Gazastreifens angegriffen».