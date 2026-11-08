Iranischen Medienberichten zufolge sind auf der iranischen Insel Gheschm in der Strasse von Hormus sowie in der Hafenstadt Dschask, die ebenfalls an der Meerenge liegt, Explosionen zu hören gewesen. Das berichteten unter anderem die staatliche Nachrichtenagentur Irna sowie die Agentur Fars, die als Sprachrohr der iranischen Revolutionsgarden gilt. Die Angaben liessen sich zunächst nicht bestätigen.