Das zuständige Regionalkommando Centcom des US-Militärs teilte wenig später mit, man habe mit Präzisionsmunition ein Frachtschiff im Golf von Oman lahmgelegt, das versucht habe, iranische Hoheitsgewässer zu verlassen. Zunächst blieb unklar, ob die Attacke für eine der mutmasslichen Explosionen verantwortlich war.
Spekulationen über neue Angriffe der USA und Israels
Beobachter hatten immer wieder spekuliert, dass die USA und Israel nach den US-Zwischenwahlen erneut den Iran angreifen könnten.
Die beiden Länder hatten ihren Krieg gegen den Iran Ende Februar begonnen und das Land massiv aus der Luft bombardiert. Der Konflikt ist bis heute ungelöst, die Verhandlungen stecken seit Monaten in der Sackgasse.
Eigentlich hatten sich Teheran und Washington im Juni auf ein Rahmenabkommen geeinigt, das den Weg für eine dauerhafte diplomatische Lösung ebnen sollte. Das Abkommen führte jedoch nicht zum Ziel. Im Mittelpunkt des Konflikts stand zuletzt vor allem die für den weltweiten Ölhandel wichtige Strasse von Hormus./gma/DP/mis
(AWP)