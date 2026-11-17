Bei mehreren israelischen Angriffen im gesamten Gazastreifen hat es im Laufe des Tages palästinensischen Berichten zufolge mindestens fünf Tote gegeben. In der Stadt Deir al-Balah im zentralen Abschnitt des Küstengebiets seien zwei Palästinenser ums Leben gekommen, meldete die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa am frühen Abend, darunter ein Kind. Mehreren Medien zufolge soll der Junge sechs Jahre alt gewesen sein. Die Angaben liessen sich zunächst nicht unabhängig verifizieren.