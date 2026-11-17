Ein in palästinensischen und sozialen Medien verbreitetes Video soll das tote Kind in ein Leichentuch gewickelt zeigen. Die Echtheit der Aufnahmen konnte zunächst nicht unabhängig überprüft werden. Israels Armee sagte auf Anfrage, ihr sei kein Angriff in der Gegend bekannt.
Berichte über weitere Tote
Unter anderem Wafa meldete zwei weitere Tote bei israelischen Drohnenangriffen im Norden sowie im Süden des Gazastreifens sowie ein Todesopfer durch Schüsse im Süden des Gebiets. Israels Militär äusserte sich auf Anfrage zunächst nicht zu diesen Vorfällen.
Seit Oktober vergangenen Jahres herrscht im Gaza-Krieg eine Waffenruhe; es gibt aber immer wieder tödliche Angriffe. Zuletzt verstärkte das israelische Militär seine Luftangriffe wieder und tötete dabei nach eigener Darstellung gezielt ranghohe Mitglieder der Hamas. Oftmals handelt es sich demnach auch um Beteiligte am Hamas-Terrorüberfall am 7. Oktober 2023. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu wies das Militär kürzlich an, alle noch verbliebenen 2.000 Beteiligten zu töten.
Bei dem Massaker vor mehr als drei Jahren in Israel töteten Terroristen aus dem Gazastreifen rund 1.200 Menschen und verschleppten mehr als 250 weitere in das Palästinensergebiet. Laut der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde wurden seitdem bei Israels Luftangriffen und Einsätzen am Boden mehr als 74.700 Palästinenser getötet. Die Statistik unterscheidet nicht zwischen Zivilisten und bewaffneten Kämpfern./cir/DP/jha
(AWP)