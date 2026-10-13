Mehrheiten der Republikaner wackelig

Die Abstimmung am 3. November, bei der das gesamte Repräsentantenhaus und rund ein Drittel des Senats zur Wahl stehen, wird die Handlungsfähigkeit Trumps im Rest seiner Amtszeit stark beeinflussen. Aktuell halten seine Republikaner die Mehrheit in beiden Parlamentskammern. Sollten die Demokraten ihnen auch nur eine davon abnehmen, können sie Gesetzesvorhaben der Trump-Regierung erschweren oder blockieren sowie die Regierung durch Untersuchungen in Ausschüssen verstärkt kontrollieren./alz/DP/mis