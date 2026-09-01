Die Streitkräfte äusserten sich zunächst nicht zu Berichten, es sei im Westen der Stadt Gaza auch zu Feuergefechten gekommen. Israelische Medien berichteten unter Berufung auf palästinensische Kreise, israelische Spezialkräfte oder mit Israel verbündete Milizen könnten an den Gefechten beteiligt sein. Die Angaben liessen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen./le/DP/jha