Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtete, bei einem israelischen Luftangriff im Westen der Stadt Gaza sei ein Kind getötet worden. Dutzende weitere Menschen hätten Verletzungen erlitten. Bei einem weiteren Angriff im zentralen Abschnitt des Gazastreifens östlich von Deir al-Balah sei ein Mädchen getötet worden.
Die Streitkräfte äusserten sich zunächst nicht zu Berichten, es sei im Westen der Stadt Gaza auch zu Feuergefechten gekommen. Israelische Medien berichteten unter Berufung auf palästinensische Kreise, israelische Spezialkräfte oder mit Israel verbündete Milizen könnten an den Gefechten beteiligt sein. Die Angaben liessen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen./le/DP/jha
(AWP)