Das US-Militär hat Medienberichten zufolge erneut Ziele im Iran angegriffen. Der Angriff vom Montag (US-Ortszeit) richtete sich gegen die Insel Qeschm in der Strasse von Hormus, wie das «Wall Street Journal» unter Berufung auf US-Beamte berichtete. Der «Axios»-Reporter Barak Ravid schrieb auf X, ein Kampfflugzeug der USA habe eine Stellung der Revolutionsgarden auf der Insel attackiert, nachdem von dort eine Rakete auf ein US-Flugzeug abgefeuert worden sei. Auch die Sender CNN und CBS berichteten über die «begrenzten» Angriffe auf die Insel.