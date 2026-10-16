Die Angreifer hätten auch Fahrzeuge und Olivenbäume in Brand gesetzt, hiess es unter anderem in einem Bericht der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa. Bei einem Vorfall sollen Siedler demnach zwei Palästinenser geschlagen haben, einem weiteren Mann wurde dem Bericht zufolge ins Bein geschossen. Israels Militär soll demnach auch Tränengas gegen Palästinenser eingesetzt haben. Die Angaben liessen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Die israelischen Streitkräfte teilten auf Anfrage mit, sie gingen den Berichten nach.