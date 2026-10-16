Die Angreifer hätten auch Fahrzeuge und Olivenbäume in Brand gesetzt, hiess es unter anderem in einem Bericht der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa. Bei einem Vorfall sollen Siedler demnach zwei Palästinenser geschlagen haben, einem weiteren Mann wurde dem Bericht zufolge ins Bein geschossen. Israels Militär soll demnach auch Tränengas gegen Palästinenser eingesetzt haben. Die Angaben liessen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Die israelischen Streitkräfte teilten auf Anfrage mit, sie gingen den Berichten nach.
Radikale Siedler sollen Erntehelfer angegriffen haben
Die israelische Zeitung «Haaretz» meldete unter Berufung auf Augenzeugen in einem Dorf in der Gegend der Stadt Ramallah, dass rund 30 maskierte Siedler Erntehelfer angegriffen und ihnen befohlen hätten, zu gehen. Israelische Sicherheitskräfte seien dazu gekommen, hätten aber keinen der Angreifer festgenommen.
Die Lage im besetzten Westjordanland hat sich seit dem Hamas-Massaker am 7. Oktober 2023 in Israel und dem dadurch ausgelösten Gaza-Krieg nochmals zugespitzt. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums wurden im Westjordanland seitdem mehr als 1.100 Palästinenser bei israelischen Militäreinsätzen, bewaffneten Auseinandersetzungen oder eigenen Anschlägen getötet. Zugleich hat die Gewalt radikaler israelischer Siedler gegen Palästinenser stark zugenommen. Dem israelischen Militär wird dabei immer wieder vorgeworfen, nicht entschlossen genug dagegen vorzugehen./cir/DP/nas
(AWP)