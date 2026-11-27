U9 soll folgen

Als Nächstes soll der Hochlauf auf der U9 starten. Seit Anfang Oktober seien hier schon zwei Züge mit insgesamt zwölf Wagen der neuen Baureihe unterwegs. Bis zum Jahresende sollen es bis zu 30 neue Wagen sein. Im Laufe des kommenden Jahres sollen sie auch auf der U6 zum Einsatz kommen.