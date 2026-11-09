Pistorius: Rüstungsprojekte weniger ideologisch aufladen

Beide Verteidigungsminister bedauerten das Scheitern des deutsch-französischen Luftkampfsystems FCAS. Pistorius betonte, dass dies nicht an den Regierungen, sondern an der Industrie gelegen habe. In der Vergangenheit habe man den Fehler gemacht, «die Projekte zu sehr ideologisch mit hehren Ansprüchen aufzuladen und weniger auf die praktische Anwendbarkeit und schnelle Entwicklung zu setzen», sagte der SPD-Politiker. «Ich glaube, das sind Entscheidungen, die wir heute so nicht wieder treffen würden.»