«Der Abendaufschlag hat fast ausschliesslich Airlines getroffen, deren Flugzeuge über Nacht in Berlin bleiben», hiess es. Entweder haben die Flugzeuge am BER ihre Basis oder sie starten am frühen Morgen zu ihren grossen Drehkreuzen. «In beiden Fällen müssen die Flugzeuge abends zurück zum BER, früher landen können sie kaum.» Der Aufschlag habe daher nicht dazu geführt, dass abends weniger oder leiser geflogen werde, sondern vor allem die Gesellschaften belastet, die für die Anbindung des BER besonders wichtig seien.