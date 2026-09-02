BKW-Chef Robert Itschner teilt diese Sicht. Er erinnerte daran, dass die BKW in den kommenden Jahrzehnten einen bedeutenden Teil ihrer Wasserkraftwerke ausserhalb des Kantons Bern verlieren wird - eine Folge der Heimfallstrategie anderer Standortkantone. Die Berner Lösung helfe nun, einen Teil dieser Verluste zu kompensieren.