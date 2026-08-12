In den Monaten Januar bis Juni steigerte die BEKB den Geschäftserfolg, der als Mass für die operative Leistung gilt, um 12 Prozent auf 127,8 Millionen Franken. So hoch lag dieser Wert in einem Halbjahr noch nie. Auf Stufe Reingewinn gab es ein Plus von 8,3 Prozent auf 82,6 Millionen, wie die Bank am Mittwoch bekanntgab.