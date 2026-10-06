Neues Verfahren

Künftig soll die Handänderungssteuer bei der Anmeldung im Grundbuch fällig werden, wie die Regierung weiter schrieb. Steuerpflichtige könnten dann innerhalb von vier Jahren ein Gesuch um Rückerstattung stellen, wenn sie die Voraussetzungen erfüllen. Das bisherige System einer zweijährigen Stundung würde damit entfallen. Es hat laut der Regierung wiederholt für Verwirrung gesorgt.