Würde Schnegg gewählt, würden mit ihm und Albert Rösti zwei Mitglieder derselben Kantonalpartei der Landesregierung angehören. Er glaube nicht, dass zwei Bundesräte aus einem Kanton einer zu viel seien, sagte er im Radio SRF weiter. Das habe es auch schon gegeben. Zudem sei er ein Romand und überzeugt, dass die Romandie im Bundesrat weiterhin mit zwei Personen vertreten sein müsse.