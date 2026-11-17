Bertelsmann-Chef Rabe erwartet, dass der Konzern durch die jüngsten Zusammenschlüsse sowie die vereinbarte Fusion von Afya und YDUQS im brasilianischen Bildungsmarkt künftig auf einen Jahresumsatz von rund 23 Milliarden Euro kommt. Der erwartete Umsatzanstieg geht damit zu einem grossen Teil auf Zusammenschlüsse zurück. Der Vollzug der Fusion in Brasilien ist für das zweite Halbjahr 2027 vorgesehen. Zum Vergleich: Im gesamten Vorjahr 2025 erzielte Bertelsmann einen Umsatz von rund 19 Milliarden Euro.