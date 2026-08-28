An seinem mittelfristigen Ziel von 24 Milliarden Euro Umsatz hält Rabe fest. Die Marke sei «absolut erreichbar», sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Rechnerisch sei sie bei einem organischen Wachstum von etwa vier Prozent 2028 erreichbar. Einen festen Zeitpunkt wollte Rabe dafür aber nicht als Ziel ausgeben. «Wenn wir noch weiter akquirieren, was wir vorhaben, kann man diese Zielmarke auch übertreffen.» Weitere Zukäufe seien in zahlreichen Bereichen denkbar. Bertelsmann schaue sich «ständig grössere und kleinere Investitionsprojekte» an, sagte Rabe. Möglichkeiten sehe er etwa bei der Videoproduktion, im Buchgeschäft, bei BMG, Arvato und im Bildungsbereich.