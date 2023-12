Die Bundesanwaltschaft hatte den ehemaligen Ressortleiter angeklagt, weil der als Verantwortlicher für das Beschaffungswesen über Jahre hinweg Aufträge an IT-Unternehmen vergab, die ihm Vorteile in Form von Einladungen, Sponsoring von Anlässen, Bargeld oder Geschenken zukommen liessen. Neben den zwei Hauptangeklagten wurden zwei weitere Personen verurteilt, die jedoch nicht in Berufung gingen.