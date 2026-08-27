Wachstumsmotor war wie in den Vorquartalen auch schon der Dienstleistungssektor. Die Zahl der Beschäftigten nahm hier im Jahresvergleich um 2,2 Prozent auf 4,550 Millionen zu. Auch der Aufwärtstrend in der Industrie und im Baugewerbe setzte sich fort. Hier gab es ein Plus der Beschäftigten um 1,2 Prozent auf 1,148 Millionen. Im ersten Quartal 2026 hatte sich der Trend eines langjährigen Beschäftigungsabbaus in dem Sektor gekehrt, was sich nun zu festigen scheint.