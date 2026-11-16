Zudem bestätigte Bessent Medienberichte, wonach er wegen mutmasslicher Drohungen aus dem Iran seinen privaten Wohnsitz verlassen habe. Die Bedrohungslage sei zu hoch, um dort zu bleiben, sagte er, ohne nähere Angaben zu seinem neuen Aufenthaltsort zu machen.
Bessent hatte in den vergangenen Monaten den wirtschaftlichen Druck gegen Teheran auf Befehl von US-Präsident Donald Trump erhöht. Dabei verhängten die USA Sanktionen gegen Unterstützer Teherans, unter anderem Banken, Personen und Unternehmen sowie Fluggesellschaften./nak/DP/jha
(AWP)