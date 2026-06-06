Eine erste Vorgehensweise ist der sogenannte Rückerstattungstrick: Die Opfer erhalten unaufgefordert eine WhatsApp-Nachricht, die scheinbar vom Kundendienst von Booking.com oder direkt vom gebuchten Hotel stammt. Besonders gefährlich ist, dass sich die Kriminellen dabei auf tatsächliche, vergangene Buchungen beziehen, den Namen des Hotels und der Gäste kennen. Dies verleiht der WhatsApp-Nachricht eine vermeintlich hohe Glaubwürdigkeit. Den Opfern wird weisgemacht, dass es bei der früheren Buchung zu einem Fehler gekommen sei, und ihnen nun eine Rückerstattung zustehe.