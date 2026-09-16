Um die Lücke zu schliessen sehen viele im Alter Sparpotenzial etwa bei Luxusgütern, Spenden und Weiterbildungen. Auffällig sei zudem, dass sich 27 Prozent einen Umzug ins Ausland vorstellen können, um ihren Lebensstandard zu sichern. Bei den erst 18- bis 39-Jährigen betrage dieser Anteil sogar 36 Prozent.