Vor allem in Asien und Europa entwickle sich die Nachfrage stärker als noch vor zwei Jahren erwartet, sagte Frei-Spreiter. Haupttreiber sei zweifellos Elon Musks Weltraumfirma SpaceX. «Das Unternehmen hat demonstriert, wie sich die Kosten drastisch senken lassen - sowohl bei Satelliten als auch bei den Trägerraketen. Das hat den Zugang zum All überhaupt erst erschwinglich gemacht.»