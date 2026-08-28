Grassmann kam im April 2021 zu Beyond Gravity. Als Leiter der Division Satellites habe er dabei den Turnaround des Geschäfts massgeblich vorangetrieben. «Im Namen von Beyond Gravity danke ich ihm für seinen Einsatz und wünsche ihm für die Zukunft viel Erfolg», lässt sich Beyond-Gravity-Chefin Barbara Frei-Spreiter zitieren.