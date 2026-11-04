Den mehr als 300 Mitarbeitenden am Standort Decatur werde die Möglichkeit geboten, ihre Tätigkeit bei ULA fortzusetzen. Beyond Gravity behalte sein technisches Know-how sowie sämtliche Rechte am geistigen Eigentum. Finanzielle Einzelheiten wurden nicht genannt.
ULA ist laut den Angaben ein Gemeinschaftsunternehmen der US-Konzerne Lockheed Martin und Boeing. Die beiden Unternehmen arbeiten seit mehr als 20 Jahren zusammen.
Beyond Gravity bleibe mit seinem Standort in Titusville im US-Bundesstaat Florida präsent, heisst es weiter. Das Entwicklungs-Know-how für Trägerraketenstrukturen verbleibe in der Schweiz. Zudem werde die schwedische Tochter weiterhin Dispensersysteme für das Satellitenprojekt Amazon Leo liefern.
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(AWP)