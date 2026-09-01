Die Befragung ergab allerdings, das bewährte Präventionsmassnahmen oftmals ungenutzt bleiben. Ein hohes Potenzial, um die Sturzgefahr zu minimieren, sieht die BFU im privaten Wohnraum. Nur sechs Prozent der Befragten haben ihre Wohnung oder ihr Haus professionell auf Sturzgefahren überprüfen lassen. Weitere präventive Massnahmen die ergriffen werden könnten, sind Kraft- und Gleichgewichtstraining sowie die Überprüfung von Nebenwirkungen bei Medikamenten und der Sehkraft.