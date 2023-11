US-Präsident Joe Biden hat nach dem Treffen mit Chinas Staatschef Xi Jinping den Führungsanspruch Amerikas im Pazifikraum bekräftigt. «Die Vereinigten Staaten sind eine pazifische Macht», sagte Biden am Donnerstag beim Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) in San Francisco. Xi habe ihn bei ihrem Treffen am Mittwoch gefragt, warum sich die USA derart im Pazifikraum engagierten. Die Antwort laute: «Weil wir eine pazifische Nation sind.» Die USA sorgten für Frieden und Stabilität in der Region. «Wir gehen nicht weg», betonte er.

16.11.2023 21:55