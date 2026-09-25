Das Ausland soll dadurch für Valora weiter an Bedeutung gewinnen. Heute erzielt das Unternehmen rund die Hälfte seines Umsatzes von 2,9 Milliarden Franken ausserhalb der Schweiz. Künftig werde der Anteil laut Mueller «deutlich mehr als 50 Prozent» betragen. Deutschland ist bereits heute nach der Schweiz der wichtigste Markt. Zum Portefeuille gehören dort Cigo-Kioske, Bäckereien von Backwerk und zahlreiche Standorte der Gastrokette Frittenwerk.