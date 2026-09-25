Eine wichtige Rolle soll dabei das Convenience-Format Avec spielen. Dieses wird in Deutschland in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn derzeit bereits an 80 Standorten ausgerollt. Zudem hat Valora in Österreich eine Vereinbarung für mehr als 100 Shops in BP-Tankstellen abgeschlossen.
Das Ausland soll dadurch für Valora weiter an Bedeutung gewinnen. Heute erzielt das Unternehmen rund die Hälfte seines Umsatzes von 2,9 Milliarden Franken ausserhalb der Schweiz. Künftig werde der Anteil laut Mueller «deutlich mehr als 50 Prozent» betragen. Deutschland ist bereits heute nach der Schweiz der wichtigste Markt. Zum Portefeuille gehören dort Cigo-Kioske, Bäckereien von Backwerk und zahlreiche Standorte der Gastrokette Frittenwerk.
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(AWP)