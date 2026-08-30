ICE-Züge sollen neben der üblichen Reinigung in Waschstrassen auch per Hand gesäubert werden. «Der Schmutz muss weg. Deshalb greifen unsere Teams selbst zur Bürste. Sie schrubben, bis der ICE glänzt. Unsere Fahrgäste sollen schon beim Einfahren des Zuges sehen: Die Bahn kümmert sich um Qualität bis ins letzte Detail», sagte Palla./dmo/DP/stw